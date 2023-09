Rafael Colombo é contratado pelo Flow Podcast, duas semanas após ser demitido da CNN Brasil

A demissão de Colombo do canal se deu após a rede promover grandes mudanças em sua programação, na tentativa de recuperar audiência frente a GloboNews e Jovem Pan. Junto com ele, nomes como Janaína Paschoal e Marco Antônio Villa também deixaram a CNN.

Até agosto deste ano, o jornalista era apresentador na CNN Brasil, onde estava desde maio de 2020, dois meses após o canal entrar no ar na TV por assinatura. Nesse período, ele também foi âncora do CNN Novo Dia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flow Podcast está com um funcionário novo. O programa anunciou a contratação de Rafael Colombo para uma apresentação diária no quadro Flow News, que vai ao ar a partir das 18h30 de segunda a sexta-feira.

