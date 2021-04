Rafael Cardoso joga encomendas vizinho, ator Paulo Betti, pelo muro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Cardoso, 35, e Paulo Betti, 68, são vizinhos no Rio de Janeiro, e em registro feito por Mariana Bridi, esposa de Cardoso, o ator aproveita da proximidade para entregar as compras de Betti. "Entrega especial para nosso vizinho", mostrou a Bridi em seus Stories.

No registro é possível ver Cardoso lançando a encomenda por cima do muro. O artista possui uma fazenda, chamada Casulo, e tem se dedicado ao plantio de alimentos orgânicos. O cultivo do artista já existe faz algum tempo e ele fornecia hortaliças para restaurantes cariocas.

Porém, com a pandemia da Covid-19, ele também começou a investir em entregar cestas de alimentos para consumidores diretos, como Betti. Os atores estão juntos no ar, com a reprise da novela "A Vida da Gente" (Globo), exibida originalmente no ano de 2011.

Além disso, Cardoso também está no elenco de "Salve-se Quem Puder" (Globo), que está sendo exibida atualmente. Em setembro de 2020 Cardoso, sua mulher e os dois filhos do casal de 5 e 2 tiveram coronavírus.

Rafael e Mariana tiveram sintomas leves e estão bem. Já as crianças estão assintomáticas. O ator já havia retomado as gravações da novela "Salve-se Quem Puder" na época. Porém, com o diagnóstico, ele foi isolado.