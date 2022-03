Rafael Cardoso integra equipe de Caio Castro em competição automobilística

"Eu acredito que possamos ser tudo o que quisermos na nossa vida", disse Rafael Cardoso à imprensa, classificando a novidade como um "sonho" que tinha. "Sempre fui apaixonado por automobilismo, já tinha recebido convite para conhecer os carros, quando vi Caio na competição achei incrível, nos falamos, e aí Caio e Sandro me chamaram para fazer parte da equipe, para ter mais esse carro na equipe do Caio, e isso é inédito na categoria, não existem dois carros por equipe".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e piloto Caio Castro, 33, anunciou nesta quarta-feira (15) uma nova parceria com o também ator da TV Globo Rafael Cardoso, 36, na Porsche Sprint Challenge. Os dois irão competir na equipe do Caio (Red Ram), com dois carros da geração 991 4.0.

