Rafa Ramos é eliminado após fazer nhoque de inhame no Mestre do Sabor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafa Ramos foi o terceiro eliminado da terceira temporada do Mestre do Sabor. Ele não agradou com um nhoque de inhame na prova que valia a permanência no reality show culinário da Globo.

O carioca de 39 anos fazia parte do time de Leo Paixão. Ele havia sido selecionado para a atração após chamar a atenção com uma costela com batata e agrião.

Na primeira parte do programa desta quinta-feira (27), os participantes disputaram a prova do Menu Confiança. Os times tiveram 65 minutos para preparar um menu completo (entrada, prato principal e sobremesa) inspirado na culinária baiana.

Nessa etapa, o menu "Inspiração Baiana", da equipe de Kátia Barbosa, foi escolhido como o melhor. Entre os pratos, estava um arroz de hauçá com creme de camarão defumado e carne-seca.

"Depois de duas temporadas foi a minha primeira vitória", comemorou ela. "Fiquei tão orgulhosa, porque em nenhum momento eu abri mão das minhas convicções. É isso que eu quero para história da minha comida, da comida de tanta gente que ama o Brasil e tem orgulho da nossa cultura."

Com isso, o time da chef ganhou imunidade. Por sua vez, Leo Paixão e Rafael Costa e Silva tiveram que salvar uma pessoa de suas respectivas equipes. Todos os demais participariam do segundo desafio da noite.

Foram salvos Rodrigo Guimarães (time Rafa) e Carol Francelino (time Leo). Além deles, Danilo Takigawa estava imune por ter vencido a prova individual da semana passada.

Na sequência, começou a Batalha dos Cucas. Nessa prova, disputada de forma individual, os participantes precisavam fazer em 55 minutos um nhoque, sendo que cada participante recebeu um ingrediente obrigatório que precisava estar na massa.

Na degustação às cegas, os mestres acharam divergiram sobre o pior prato. Porém, o escolhido foi o nhoque patê à choux com passata de tomate assado de Rafa Ramos.

Por outro lado, o melhor prato foi o de Cadu Moura. Tratava-se de um nhoque de mandioquinha com dashi de pimenta-de-cheiro, vinagrete de maçã verde e palha de mandioquinha. Ele fica imune na próxima semana.