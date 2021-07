Rafa Kalimann termina namoro com Daniel Caon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB, Rafa Kalimann, 28, terminou o namoro com o cantor Daniel Caon, 28, após oito meses de relacionamento. A assessoria da apresentadora confirmou a informação neste sábado (3) ao F5.

Em novembro do ano passado, a vice-campeã do Big Brother Brasil 20 foi pedida em namoro com fogos de artifício e uma serenata. Em abril, no aniversário da influenciadora, o cantor a presenteou com a cachorrinha Fofoca. Kalimann também estrelou o clipe da música "Deus Caprichou", de Caon, que foi lançado em 10 de junho.

Daniel Caon chegou a disputar uma vaga na mesma edição do reality show que Kalimann. Ele participou da Casa de Vidro junto de Daniel Lenhardt, que foi escolhido pela votação do público junto de Ivy Moraes.

Até o momento, o casal não excluiu as fotos que estão juntos de seus perfis das redes sociais e continuam se seguindo.

Em maio, após ser criticada nas redes sociais pela estreia do talk show Casa Kalimann, no Globoplay, a ex-BBB decidiu fazer um retiro espiritual na Estância Paraíso, que faz parte do Ministério Restaurando Vidas, no interior de São Paulo. "Nesses últimos três dias eu senti o prazer que é deitar no colo de Deus. Vocês não fazem ideia do quanto foi intenso, do quanto aprendi, do quanto estou grata", afirmou na época.