Rafa Kalimann se declara para novo namorado: 'Calmaria e coração nobre'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann publicou uma seleção de fotos no Instagram para registrar seu relacionamento com o empresário Antônio Bernardo Palhares. Ela já havia revelado a identidade do namorado nos stories, mas o álbum com registros do casal marca uma nova fase na vida amorosa da ex-BBB.

Rafa está solteira desde janeiro, quando terminou seu namoro com o ator José Loreto. Na publicação deste sábado (13), reuniu fotos de buquês de flores e cartões românticos escritos por Palhares com registros de viagens e momentos do dia a dia. "Eu também te daria essa capacidade. Além de zelo, leveza e bom gosto pra flores, Antônio é calmaria e coração nobre", escreveu na legenda.

A primeira frase é resposta aos dizeres de um dos bilhetes, no qual o namorado escreveu: "'Se eu pudesse lhe dar alguma coisa na vida, eu lhe daria a capacidade de ver a si mesmo através dos meus olhos. Só então você perceberia como é especial para mim.' Tão verdade quanto clichê, não poderia estar mais feliz. Te amo! A".