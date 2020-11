Rafa Kalimann é pedida em namoro com fogos de artifício e serenata

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Rafa Kalimann, 27, se tornou um dos assuntos mais comentados na madrugada desta terça-feira (10). Isso porque a influenciadora, agora contratada da Globo, compartilhou nas redes sociais o pedido de namoro que ganhou do compositor Daniel Caon.

Juntos desde agosto deste ano, o casal oficializou os votos de namoro na noite desta segunda (9). Durante um jantar romântico, com pétalas espalhadas por todo canto, Caon preparou um pedido pra lá de romântico com show pirotécnico e serenata. Após a sequência de fogos de artifício é possível ver a pergunta na areia: "Quer namorar comigo?".

O momento foi registrado e fez sucesso na web. "Ele preparou tudo com o carinho, cuidado e capricho que ele tem", comentou Kalimann, que disse ter ficado em estado de choque com a surpresa preparada pelo companheiro.

"Ele fez uma musica com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é", agradeceu a influenciadora que chegou a final do Big Brother Brasil 20.

O pedido de namoro da influenciadora chamou atenção dos internautas e dividiu opiniões. "Todo mundo elogiando o pedido de namoro da Rafa Kalimann e eu achando uma breguice sem fim", escreveu uma internauta no Twitter. Já outra usuária brincou: "Sobre a Rafa Kalimann e o seu maravilhoso pedido de namoro: obrigada por estabelecer um padrão altíssimo de declaração amorosa que nunca acontecerá comigo."

Em agosto deste ano, Kalimann assumiu que estava vivendo um romance com Daniel Caon. Na época ela disse que os dois estavam se conhecendo melhor. "Não queríamos rotular 'estamos juntos' porque como todas as outras pessoas estamos passando pelo processo de conhecer e ver se vai dar certo, com calma, de forma espontânea e, principalmente, real e sincera", esclareceu a ex-BBB.

Caon e Kalimann já tinham se relacionado em meados de 2014. O fato teria acontecido antes da influenciadora namorar o sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel, com quem se casou em 2016 e se divorciou em 2018. Foi por um triz que o casal não se encontrou no BBB, já que Caon, participou da Casa de Vidro, mas perdeu a disputa para Daniel Lenhardt, que foi colega de Rafa na atração global.