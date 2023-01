Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro

Foi no tapete vermelho do show especial de 80 anos de Caetano Veloso, em agosto de 2022, que os dois trocaram olhares e assumiram estar num namoro. Os rumores do relacionamento de ambos já aconteciam tinha algumas semanas. No final de julho, o casal havia sido flagrado em uma praia na capital do RJ. Entretanto, disseram que era apenas uma amizade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após seis meses de romance, a influenciadora Rafa Kalimann, 29, e o ator José Loreto, 38, não estão mais juntos. A informação sobre o rompimento do namoro foi confirmada com a assessoria de imprensa de Rafa. O motivo, porém, não foi revelado.

