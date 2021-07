Rafa Kalimann diz que irá combater notícias falsas com ações na Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann, 28, foi aos Stories do Instagram para falar sobre rumores de que estaria envolvida com um homem casado, que os internautas acreditaram ser um diretor da Globo. "Ontem eu dei risada, porque parece aquelas 'fanfics' do Twitter", começou, disse, "que as pessoas criam uma mentira e acreditam nela."

"Essa matéria é uma grande de uma mentira, só para deixar claro", continuou. Kalimann ressaltou que a situação não se limita apenas a ela, mas "diz muito sobre como a sociedade nos coloca como mulheres diante dela e como descredibilizam o esforço, a dedicação, o trabalho duro e suado que temos para conquistar nossas coisas e espaço."

Ela diz que as mulheres são diminuídas e rotuladas à "amantes" ou "pivô de separação" de algum casal, como se o sucesso de muitas mulheres dependessem de outros homens ou relacionamentos. "De uma vez por todas, somos mais que isso", escreveu a influenciadora que terminou recentemente o namoro.

"Temos garra e força demais", completou. Ela explica que trouxe o assunto para falar sobre machismo e fake news. "A junção dessas tem se tornado uma mistura explosiva, que afeta a saúde mental de muitas pessoas", escreveu como legenda do vídeo.

Ela diz que as fake news tornam grandes mentiras em verdade diante da sociedade, por ser mais fácil e confortável de acreditar. "Tem que tomar cuidado, porque do outro lado têm pessoas que trabalham a saúde mental a estabilidade emocional, tem uma família, uma carreira, que vem de esforço e que às vezes é diminuído e abalado por mentiras."

"Tá perdendo o foco, tá perdendo o sentido de levar informação", concluiu. Na legenda do último vídeo, Kalimann escreveu que tomou a decisão de não assistir de forma passiva aos ataques. "A partir de agora, notícias falsas serão combatidas como merecem: com ações na Justiça". Procurada, a assessoria da influenciadora disse que por enquanto irão apenas "ficar com o posicionamento dela nas redes."

Recentemente, a ex-BBB terminou o relacionamento de oito meses com Daniel Caon, 28. A assessoria da apresentadora confirmou a informação neste sábado (3) ao jornal Folha de S.Paulo. Em novembro do ano passado, a vice-campeã do Big Brother Brasil 20 foi pedida em namoro com fogos de artifício e uma serenata.

Em abril, no aniversário da influenciadora, o cantor a presenteou com a cachorrinha Fofoca. Kalimann também estrelou o clipe da música "Deus Caprichou", de Caon, que foi lançado em 10 de junho.

Daniel Caon chegou a disputar uma vaga na mesma edição do reality show que Kalimann. Ele participou da Casa de Vidro junto de Daniel Lenhardt, que foi escolhido pela votação do público junto de Ivy Moraes. Até o momento, o casal não excluiu as fotos que estão juntos de seus perfis das redes sociais e continuam se seguindo.

Devido ao término, Kalimann foi apontada pelos seguidores do colunista Erlan Bastos como a ex-BBB que estaria se envolvendo um homem casado, nos comentários de uma publicação feita no Instagram.