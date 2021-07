Rafa Brites e Felipe Andreoli anunciam gravidez do segundo filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal de apresentadores Rafa Brites, 34, e Felipe Andreoli, 41, anunciou na noite desta sábado que estão esperando um segundo filho. Os dois já são pais de Rocco, de quatro anos.

A youtuber postou uma foto abraçada ao marido em seu perfil no Instagram com a mensagem anunciando a novidade.

"Acho que essa imagem nem precisaria de legenda! Esse é o abraço esmagado de um casal que há 11 anos constrói uma história muito lindona juntos e um papai e uma mamãe que estavam ansiosos com esse resultado: Estamos Grávidos! ? E chorões!", escreveu.

Em agosto de 2020, Andreoli surpreendeu a esposa com uma tatuagem em sua homenagem. "Meu marido chegou tarde em casa com esse presente para mim. Estou em choque", escreveu a apresentadora. "Cada pedacinho dessa tatuagem tem um significado... literalmente transbordei de amor", completou.

Rafa Brites e Felipe Andreoli subiram no altar no dia 11 de novembro de 2011. A apresentadora chegou a comentar sobre o motivo pelo qual optou por não entrar com o seu pai na cerimônia.

Ela disse que escolheu quebrar o "protocolo tradicional" por conta do significado por trás do ato que é machista. "Para mim aquela simbologia de um homem entregar a filha para outro homem, me remete ao patriarcado".