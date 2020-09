Rachel Sheherazade deixa o SBT e deve ser substituída por Márcia Dantas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim do contrato da jornalista Rachel Sheherazade, 47, com a emissora de Silvio Santos (SBT) chega ao fim do mês de outubro. Segundo especulações divulgadas pelos jornalistas Ricardo Feltrin e Fefito, do UOL, a âncora do SBT Brasil não terá seu contrato renovado.

Com isso, a bancada do telejornal noturno ficará com o lugar a ser ocupado. Nos bastidores, Márcia Dantas, que apresenta o jornal alguns dias, deve assumir a posição de Sheherazade. A informação foi dada pelo colunista Fefito, mas ainda não confirmada pela emissora.

À reportagem, o SBT confirmou que o contrato de Sheherazade vai até o dia 31 de outubro, mas poupou comentários extras. "Por questões contratuais até lá o SBT não irá se pronunciar".

Há nove anos na casa, Sheherazade foi premiada no Troféu Imprensa em 2015 e ficou ainda mais conhecida por expor suas opiniões polêmicas sobre política, especial em 2014.

Declaradamente contra o atual governo de Jair Bolsonaro (sem partido), a jornalista foi afastada do comando do SBT Brasil no ano passado, e foi alvo de Luciano Hang, empresário conhecido por apoiar Bolsonaro e anunciante de vários programas do SBT. Ele chegou a pedir a demissão da âncora.

Em entrevista à Folha de S.Paulo no início deste ano, Rachel Sheherazade falou sobre suas diferenças com o chefe, Silvio Santos, e comentou sobre a possível saída da emissora. "Ele [Silvio Santos] é um cidadão como qualquer outro, com suas opiniões, afetos e desafetos. É preciso respeitar o direito do outro de pensar diferente (...) Se eu deixar o SBT será pela porta da frente, a mesma por onde cheguei."

A jornalista paraense Márcia Dantas atualmente comanda o jornal Primeiro Impacto.