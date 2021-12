Quilos Mortais será exibido na Record com apresentação de Celso Zucatelli

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality show Quilos Mortais (Discovery) será exibido na Record TV a partir do dia 5 de janeiro de 2022. O programa será apresentado pelo jornalista Celso Zucatelli, 48, e irá ao ar todas as quartas-feiras, às 22h45. A série é um grande sucesso nos Estados Unidos e mostra o dia a dia de homens e mulheres que sofrem com a obesidade mórbida. Na emissora, serão exibidos 17 episódios onde as pessoas passam por um drástico processo de emagrecimento. Os participantes do programa são acompanhados por meses, e enfrentam desafios físicos e psicológicos diante de tarefas corriqueiras do dia a dia. Os pacientes são acompanhados pelo Doutor Nowzaradan, um renomado cirurgião bariátrico da cidade de Houston, no Texas. O primeiro episódio irá mostrar a luta de Zsalynn Whitworth para emagrecer. A mulher pesava mais de 270 kg, e quando disse ao marido que gostaria de emagrecer, não encontrou apoio. Seu marido disse que se ela emagrecesse não gostaria mais dela. Porém, mesmo sem o apoio do marido Whitworth faz a melhor escolha para sua saúde. O programa é um formato original da Discovery e tem direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto. A primeira transmissão do reality foi em fevereiro de 2012, e, atualmente, já são seis temporadas.

