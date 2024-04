Quentin Tarantino descarta roteiro de 'The Movie Critic', que seria seu último filme

Especulava-se que o projeto seria inspirado em Pauline Kael, crítica de cinema influente nos Estados Unidos e que é muito elogiada pelo cineasta. Ela foi alçada à fama e chegou a trabalhar como consultora na Paramount Pictures no final da década de 1970, época que está na descrição do longa.

O roteiro de "The Movie Critic" já estava pronto. De acordo com o site The Hollywood Reporter, a produção seria ambientada na Los Angeles do final dos anos 1970 e teria uma mulher como protagonista.

