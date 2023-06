Quem são Tati Machado e Valéria Almeida, substitutas de Patrícia Poeta no Encontro

Entre 2000 e 2001, Tati também fez participações no programa Gente Inocente, com Márcio Garcia. Na ocasião, fazia danças e atuações mirins para homenagear artistas como Cláudia Raia e Miguel Falabella.

Ela também ficou responsável por comentar os principais acontecimentos da casa durante os meses de BBB. Com o fim do reality show, Tati falava sobre as novelas da faixa nobre da emissora. Em entrevista à reportagem, a repórter afirmou que desenvolveu jeito para a televisão com a experiência no teatro.

Os rumores sobre um possível desentendimento entre os dois eram frequentes. Até o dia 17 de julho, quando Patrícia retorna da folga, o matinal será comandado pelas duas mulheres. Tati é repórter e entrou na Globo em 2013, como estagiária do gshow. Em 2017, apareceu nas telas no programa Se Joga.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir do mês de julho, o programa Encontro com Patrícia Poeta vai passar por mudanças. Patrícia Poeta e Manoel Soares, a dupla que comanda a atração diariamente, serão substituídos por Tati Machado e Valéria Almeida. Isso porque a jornalista entrará de férias e o apresentador saiu da Globo nesta sexta-feira (30).

