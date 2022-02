'Quem nesse BBB não é planta?', Ludmilla rebate críticos de sua namorada e pede que Brunna fique no programa

Já Jessilane teve azar até os 45 minutos do segundo tempo. Ela foi a última a deixar a primeira fase, mas conseguiu ultrapassar Paulo André e Gustavo, e escapou do paredão. "Nunca foi sorte sempre foi oração", disse ela.

A cantora pediu que os fãs eliminem Gustavo no Paredão. "Para a Brunna ficar no BBB faço tudo." Indicada pelo líder Lucas, Brunna não disputou a prova bate e volta que aconteceu ao vivo nesta madrugada de segunda (21).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla rebateu as críticas de parte do público que chama a sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, de planta. Brunna está no Paredão junto com Gustavo e Paulo André.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.