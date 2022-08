Quem foi Jean Boghici, colecionador de arte pivô de roubo de Tarsila do Amaral

Entre as obras perdidas no incêndio de 2012, estava a emblemática "Samba", do modernista Di Cavalcanti. Agora, o imbróglio do furto em que uma de suas filhas, Sabine, vitimou a mãe, Geneviève, envolve obras que vão de Alberto Guignard a Cicero Dias, além de outras obras de Tarsila.

A extensa coleção de Boghici, que remonta aos anos 1960, continha telas emblemáticas do modernismo brasileiro e foi parcialmente perdida num incêndio ocorrido há dez anos em sua cobertura dúplex, no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quadro furtado de Tarsila do Amaral que tomou as manchetes nesta quarta, após ter sido encontrado embaixo de uma cama, pertencia à coleção de Jean Boghici, lendário marchant que morreu em 2015 aos 87 anos de uma embolia pulmonar.

