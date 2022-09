Quem é Maria Firmina dos Reis, primeira escritora negra homenageada na Flip

Firmina é reconhecida como a primeira mulher a publicar um romance no Brasil, com "Úrsula", de 1859. Até hoje considerado sua principal obra, o livro é catalisado pelo movimento abolicionista da época —e é possivelmente o primeiro publicado por uma mulher negra na América Latina, segundo o portal de literatura afro-brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais.

