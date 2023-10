Quem é Laura Fiuza, noiva e agora mulher do bilionário que fechou Noronha para casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jovem bilionário brasileiro Henrique Dubugras, 27, celebrou seu casamento neste sábado (7), fechando pousadas exclusivas e pontos turísticos de Fernando de Noronha. A noiva dele é Laura Fiuza, uma engenheira de software e empresária, que usou o tradicional véu e vestido branco para a cerimônia. Atualmente, o casal reside em São Francisco, nos Estados Unidos.

Laura Fiuza nasceu em São Paulo e se formou em 2018 na Universidade do Sul da Califórnia, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Dois anos depois, ingressou em Stanford, também na Califórnia, para cursar um mestrado em Ciência da Computação.

No mundo profissional, Laura acumulou experiência em três renomadas empresas do Vale do Silício: Y Combinator, Replit e OpenSea, onde desempenhou suas funções até maio deste ano, destacando-se em sua carreira no competitivo mercado tecnológico.

O romance entre Laura e Dubugras teve início em 2018, conforme apurado pelo jornal O Globo. Em dezembro de 2021, o bilionário compartilhou uma imagem do pedido de casamento que aconteceu na Cidade do Cabo, na África do Sul, com a legenda: "Ela disse sim".

Após a repercussão da cerimônia, Laura tornou seus perfis no Instagram e Facebook privados.