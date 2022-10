Quem é escritora de 'Os Sete Maridos de Evelyn Hugo', que cria famosos de mentira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz mais misteriosa dos anos 1960 conta segredos e esmiúça seus sete casamentos para uma jornalista. A banda de rock mais estrondosa dos anos 1970, que se desfez no auge do sucesso, revela o motivo da separação anos depois. Uma tenista profissional volta às quadras após ver que seu legado está ameaçado.

São celebridades de mentira, protagonistas de livros escritos por Taylor Jenkins Reid, americana que despontou no mercado literário em 2017 com o livro "Os Sete Maridos de Evelyn Hugo".

"Parece que tudo é verdade, que Evelyn existiu e que, se você jogar no Google, vai achar os filmes dela para assistir", postou uma pessoa no Twitter depois de terminar a leitura do romance, que é o maior sucesso da escritora. Há centenas de comentários como este espalhados pela internet.

A obra narra a história de uma mulher cheia de segredos que se casou com sete homens enquanto tentava superar obstáculos sociais para se tornar uma atriz renomada em Hollywood.

É, até agora, o oitavo livro mais vendido do ano no Brasil segundo o site especializado PublishNews, que cobre oo mercado literário. No ano passado, o título foi o terceiro mais vendido na categoria ficção, com mais de 45 mil cópias comercializadas.

Antes de escrever, Reid trabalhava com escalação de elenco em Hollywood. Ela gostava tanto de personagens que deixou os bastidores para criar os seus próprios. Escolheu a literatura e lançou "Para Sempre Interrompido" em 2013.

A ideia para "Evelyn Hugo", seu quinto romance e o primeiro da leva com famosos de mentira, surgiu quando Reid leu um livro de memórias sobre a atriz Ava Gardner.

"Pensei que seria legal escrever um desses, falso, em que eu pudesse inventar escândalos e segredos e revelá-los quando eu quisesse", diz. O título explora dilemas que uma mulher bissexual e famosa enfrentaria se vivesse nos anos 1960. "Sempre quis falar sobre alguém que encarasse de frente as normas da sua época."

Reid explica que a personagem é uma mistura de Liz Taylor, Rita Hayworth, Jon Croft, Marilyn Monroe e Tab Hunter. "Tentei fazer com que ela parecesse familiar, mas, ao mesmo tempo, nova", diz.

"Evelyn Hugo" vai virar filme pela Netflix, mas a Amazon saiu na frente na corrida pelas obras da autora. Uma série baseada em "Daisy Jones & the Six", seu romance sobre roqueiros de mentira, deve sair no Amazon Prime Video no começo do ano que vem, segundo a autora. Será a primeira obra de Reid a ganhar as telas. Quatro dos seus títulos estão sendo adaptados para filmes ou séries.

"Daisy Jones" mostra uma cantora descolada que se junta a uma banda de rock. A parceria dá tão certo que eles começam a dominar as paradas de sucesso e viram febre. Até que o grupo se desfaz sem dar explicações aos fãs. Anos depois, os músicos dão entrevistas para contar sua trajetória em detalhes.

As entrevistas conduzem a narrativa, num estilo que lembra um documentário. Reid escolheu esse formato por achar que a história de uma banda de verdade seria contada assim. Sua intenção gerou resultado. Como em "Evelyn Hugo", há quem leia "Daisy Jones" e pesquise as fofocas sobre os músicos, mesmo sabendo que aquilo é ficção.

O último romance de Reid, lançado no mês passado, explora celebridades do esporte. A protagonista de "Carrie Soto Está de Volta" quer se provar como uma tenista de ponta, mesmo que já esteja velha para os parâmetros do esporte. Para isso, ela conta com a ajuda do pai, que também jogava tênis e virou seu treinador.

O livro é cheio de descrições de partidas, o que pode afastar quem não é familiarizado com o esporte. Questionada, Reid diz esperar que as pessoas se interessem mesmo assim, porque a história vai além do tênis. É sobre ambição e a relação entre um pai e sua filha.

Os livros de Reid fazem sucesso nas redes sociais. "Evelyn Hugo" e "Daisy Jones & the Six", são tema de centenas de vídeos no TikTok e no YouTube. A maioria dos títulos dela aparece naquelas estantes de queridinhos do TikTok, que agora são comuns em livrarias.

O sucesso virtual alavanca as vendas. A Paralela, selo da Companhia das Letras que publica quase todos os livros da americana no Brasil, revela que já foram comercializados 607 mil exemplares de exemplares dela até julho deste ano.

Aos 38 anos, a própria Reid é reservada no ambiente virtual, e só interage às vezes com seus seguidores. "Nunca quero que meus leitores percam o tempo deles", afirma.

Depois de "Carrie Soto Está de Volta", Reid vai parar de escrever sobre celebridades de mentira. "Já disse tudo o que tinha a dizer. Agora vou me afastar e olhar para outros pedaços do mundo."

CARRIE SOTO ESTÁ DE VOLTA

Preço: R$ 49,90 (352 págs.); R$ 29,90 (ebook)

Autor: Taylor Jenkins Reid

Editora: Paralela

Tradução: Alexandre Boide