Quem é Aleksandro, cantor sertanejo morto em acidente neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sertanejo Luiz Aleksandro Talhari Correia, 34, da dupla Conrado e Aleksandro, morreu em um acidente envolvendo o ônibus da dupla na rodovia Régis Bittencourt, próximo à cidade de Miracatu (SP) na manhã deste sábado (7). Até o momento, outras cinco pessoas morreram, entre 19 vítimas ao todo.

O artista é natural do Mato Grosso do Sul, e demonstrava paixão pela música desde a infância. A dupla foi formada em 2003 em Dourados (MS) com Aleksandro cantando ao lado de Conrado Bardi Bueno.

Em 2019, Bueno saiu da dupla e seu posto foi assumido por João Vitor Soares, que estava no ônibus e foi hospitalizado após o acidente.

Galeria Acidente com a dupla Conrado e Aleksandro Acidente com a dupla Conrado e Aleksandro https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1732190818511769-acidente-com-a-dupla-conrado-e-aleksandro *** A dupla estourou em 2012 no lançamento do terceiro CD dos artistas. O álbum contou com a produção e parceria de Luan Santana na música "Certos Detalhes".

A dupla gravou cinco discos durante sua trajetória. No ano de 2012, a dupla gravou seu primeiro show ao vivo em DVD, em Maringá, no Paraná.

No ano de 2017, vinha um dos maiores sucessos da dupla, a música "Põe no 120", que se tornou uma espécie de hino durante uma das festas do peão de Barretos (SP).

Até a tarde deste sábado, o perfil do cantor no Instagram já tinha mais de 252 mil seguidores. O perfil da dupla acumulava 437 mil até o meio da tarde.

No YouTube, são mais de 601 mil inscritos, além de mais de 285 milhões de visualizações somadas nos vídeos da dupla.

O cantor deixa esposa e dois filhos.

Instagram https://www.instagram.com/p/CdRAP94uBmb/ ***