'Que não tenhamos medo de existir', diz Marco Pigossi após assumir namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marco Pigossi, 32, agradeceu o apoio que recebeu de amigos e internautas após assumir o namoro com o cineasta Marco Calvani. "Sobre existir e resistir. Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito", escreveu o ator no Instagram na noite deste sábado (27).

"Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todxs", finalizou Pigossi, referindo-se ao fato de estar em um relacionamento homossexual.

Alice Wegmann, Fernanda Paes Leme, Rafael Zulu, Maria Gadú, Jean Wyllys e Alessandra Negrini estão entre as celebridades que demonstraram solidariedade ao ator. "Um portal se abriu. Felicidades", escreveu Astrid Fontenelle.

Na noite desta quinta-feira (25), Pigossi compartilhou uma foto de mãos dadas com o namorado em uma praia, na Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na legenda da foto, o ator escreveu: "Feliz Dia de Ação de Graças. PS: choca zero pessoas." O diretor publicou a mesma foto com a mensagem: "Grato por isso".

Vários internautas comentaram a publicação de Calvani elogiando o novo casal. "Esse homem [Marcos Pigossi] era meu sonho. Então, por favor, [Calvani] aproveite muito ele", escreveu uma fã do ator.