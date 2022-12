'Quase morremos do coração', dizem músicos que inspiraram dança em vitória do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Integrantes do grupo Os Quebradeiras, Gustavinho, Zelé, RK e LC assistiram juntos ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (5). Quando saiu o primeiro gol da seleção na vitória de 4 x 1, o quarteto talvez tenha comemorado mais do que muita gente.

É que tinha uma dose de surpresa na dancinha transmitida para todo o planeta pelo autor do gol, Vini Jr, acompanhado por Neymar, Lucas Paquetá e Raphinha. O quarteto dançou parte da coreografia do mais recente sucesso da banda, "Pagodão do Birimbola".

"A gente não esperava porque no jogo contra a Suíça, o Vini Jr dançou e aí o juiz anulou o gol. Na nossa cabeça, eles iriam fazer outra coreografia ou então sambar. Quase morremos do coração", conta à reportagem Lucas Alves, o LC, logo após o jogo.

Amigos de infância do bairro Fonseca, em São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio de Janeiro, há quatro anos eles decidiram formar um grupo de funk, que mistura outros ritmos como o pop e o rap. O repertório está prontinho para outras comemorações, garantem os "fab four" do município coladinho a Niterói.

"A gente tem outras cinco músicas com coreografias bem legais que podem embalar os gols do Brasil nos próximos jogos da Copa. Aposto as minhas fichas no 'Na Rebolada', explica Gustavo Rosa, o Gustavinho.

A canção, em parceria com DJ Zullu, está na trilha da novela "Travessia", da Globo. O novo hit tem 15 milhões de streams no Spotify Brasil e chegou a alcançar a 64ª posição no Top 100. "Acho que o Vini Jr sabe a coreografia e vai ensinar aos companheiros. Ele dança bem. Ele e Lucas Paquetá. O Neymar é mais durinho", brinca Kauan Monteiro, Zelé.

Os músicos são amigos de Netinho, irmão de Vini Jr, que viralizou em imagens que o mostravam aos prantos após o gol do parente, que abriu a porteira para a goleada brasileira no Qatar. "O Netinho gosta das nossas músicas, são fáceis de dançar", observa Raphael Carlos, o RK.

Ele também é grato a Neymar. "Foi quem deu moral pela primeira vez para a gente. Ele fez a nossa dancinha e viralizou no TikTok", lembra. Só nessa brincadeira do atacante foram mais de 70 milhões de visualizações na rede. O céu é o limite.