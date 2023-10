Quais atores da primeira versão também estarão no remake de 'Renascer'?

O próprio ator sugeriu que fizesse o personagem durante conversa no podcast Papo de Novela. "Olha, se o seu Benedito (Ruy Barbosa) me chamar para fazer um pé de cacau na novela, eu vou! E não preciso fazer nada que pago dobrado. Mas não sei... Poderia ser o Diocleciano, feito pelo Roberto (Bonfim), que é meu irmão, mas vai depender muito da idade", disse ele em abril de 2023.

"Renascer" segue a saga de José Inocêncio, fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, ele nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando o pai se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.

A nova novela das 9 tem previsão de estreia para janeiro de 2024. Da autoria de Benedito Ruy Barbosa, o mesmo autor de "Pantanal", Bruno Luperi, neto do escritor, será o responsável por adaptar o texto para os dias atuais, assim como já fez com a história de Juma Marruá.

