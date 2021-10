Quadro de Bansky destruído por triturador é vendido por R$ 140 milhões

No Instagram, o artista mostrou a reação do público, que ficou espantado ao ver a obra sendo triturada.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver a reação do público, entre a estupefação e o divertimento, imortalizando o momento com suas câmeras enquanto dois funcionários da casa de leilões se aproximavam para retirar o trabalho.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quadro "Menina do Balão", de Bansky, que foi parcialmente rasgada durante leilão em Londres, há três anos, foi vendido por £ 8,6 milhões (R$ 140 milhões), nesta quinta-feira (14). O valor da venda da obra, agora chamada de "O amor está na lixeira", é um recorde para o misterioso artista de rua britânico conhecido no mundo inteiro.

