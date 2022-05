'Pureza' traz Dira Paes como heroína que enfrenta o escravismo

Em resumidas contas: Renato Barbieri não fez um grande filme, à altura das aspirações maiores do século 21, mas que deve ser visto justamente por tudo que se apresenta a nós no século 21.

Mas por aquilo que é —um fato político com intenção de atingir um público amplo e abordar duas questões básicas da incivilização brasileira: o déficit educacional estrutural (que torna os trabalhadores objetos indefesos diante dos traficantes de escravos) e a ganância desenfreada de gente para quem produtividade se confunde com escravismo ou condições infames de trabalho.

E "Pureza" não é nada disso. Renato Barbieri optou por tratar o tema da escravização de cidadãos no norte do Brasil da maneira mais tradicional do mundo. Seu filme fixa-se no drama da personagem vivida por Dira Paes, Pureza Loiola —mulher que, nos anos 1990, sai em busca de seu filho desaparecido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.