Público vibra com beijo de Ramiro e Kelvin em 'Terra e Paixão'

O cuidado da direção da Globo foi para evitar pressão do público mais conservador como aconteceu recentemente em "Vai na Fé" e também em "Orgulho e Paixão. A cena movimentou as redes sociais e foi parar nos assunto mais comentados do X, antigo Twitter.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Foram cinco meses de torcida para que o apertão de Ramiro (Amaury Lorenzo) em Kelvin (Diego Martins) virasse um beijo cinematográfico e nesta terça-feira (12), a troca de carinho aconteceu entre os dois personagens de "Terra e Paixão". A cena chegou a ser gravada em segredo e com um adendo apenas para os dois atores e para as pessoas da produção ligadas à sequência da trama.

