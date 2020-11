Público pede Raissa Barbosa no BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que parte do público ainda não superou a eliminação de Raissa Barbosa de A Fazenda 12 (Record). Alguns, mais exaltados, até comentaram sobre uma suposta manipulação do resultado. Ela disputou com Lidi Lisboa e com Mariano.

Porém, fãs já começam a tentar encaixar a modelo em outro reality. Tanto que foram até as redes sociais de Boninho para pedir que ele a coloque na próxima edição do BBB.

"Como nós somos iludidos mesmo. Mas a esperança é a ultima que morre. Então, Boninho, aproveita que a Raissa está em destaque e coloque ela lá", pediu um seguidor.

Para a surpresa geral, ele respondeu. "Eu respeito a torcida de vocês", escreveu o chefe. Com a explosão de comentários, ele se manifestou mais uma vez. "Que bacana que vocês torceram muito por ela", escreve, sem dar mais pistas se ela pode ou não fazer parte do casting.

Além dela, Gabriela Pugliesi, Mayra Cardi e Gracyanne Barbosa são nomes cotados para entrar no reality no começo do ano.

Já em outro comentário, um fã afirmava que Boninho é o melhor diretor de reality shows. "Obrigado. A gente tenta respeitar. É importante ser assim. Aprendi com o primeiro 'No Limite'. Respeitar o que acontece", disse.