'Providências precisam ser tomadas', anuncia Tadeu no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A edição de quinta-feira no BBB 23 começou diferente. Tadeu Schmidt iniciou o programa informando que "providências precisam ser tomadas", diante de "acontecimentos sérios acontecidos na casa".

Mas antes, o apresentador informou que o público precisava entender o que aconteceu.

Durante a Festa do Líder de quarta, no BBB 23, Cara de Sapato e MC Guimê importunaram sexualmente Dania Mendez em diferentes situações no evento. Bruna Griphao também foi alvo de MC Guimê.

O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da mexicana algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento. Já Sapato forçou um beijo em Dania e avançou sobre ela na cama do Quarto Fundo do Mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.

Cara de Sapato assume iniciativa em beijar Dania: 'Não ganhei, eu roubei'MC Guimê importunou Bruna Griphao ao apalpar seu bumbum na pista de dança. Depois, já no fim da festa, o músico tentou levar a atriz para o Quarto do Líder, mas ela negou ficar sozinha com ele.