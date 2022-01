Provas, bate e volta e votação fazem parte da dinâmica da primeira semana de 'BBB 22'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira semana do Big Brother Brasil 2022 (Globo) está sendo agitada. De acordo com o roteiro divulgado nesta terça-feira (18), ao todo serão três provas, duas delas separadas entre os grupos Pipoca e Camarote, a programação ainda vai contar com formação de Paredão, e bate e volta. A começar pela primeira prova da edição, que começou na noite desta terça e não tem previsão para acabar, já que a dinâmica é resistência. Apenas os participantes Pipocas estão jogando. Divididos em duplas, quem vencer está imune no Paredão e leva o prêmio de dez mil reais em compras (cada um). Na quinta-feira (20), com a chegada de Jade Picon, 20, Linn da Quebrada, 31, e Arthur Aguiar, 32 –os três receberam diagnóstico positivo para a Covid–, o grupo Camarote ficará completo e assim poderá realizar a segunda prova valendo imunidade para dois participantes, que assim como os Pipocas, jogarão em duplas. Já no dia seguinte, sexta-feira (21), acontecerá uma super prova em que todos os participantes da casa disputarão a Liderança e o Anjo. A dupla vencedora poderá escolher quem será o Líder e quem ficará com o Anjo, sedo ele autoimune, ou seja, não poderá ser votado para ir pro Paredão. O primeiro Paredão do BBB 22 será formado no domingo (23). O indicado pelo Líder terá oportunidade de dar contragolpe e puxar outro participante para a berlinda. Como de costume, a casa terá que votar no confessionário. Cada participante da casa indicará duas pessoas para o Paredão. Os dois mais votados vão disputar o bate e volta com o escolhido do contragolpe. A eliminação acontecerá na semana seguinte, terça-feira, dia 25 de janeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.