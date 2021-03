Prova do Líder do BBB 21 segue sem desistências após mais de oito horas

Por conta disso, a Prova não vai superar outras dinâmicas de resistência já disputadas em outros BBBs. Kaysar Dadour e Ana Clara, do BBB 18, detêm o recorde de prova mais longa da história do reality. Eles resistiram por 42 horas e 58 minutos de pé, em uma plataforma giratória, protegidos por um cinto de segurança.

O apresentador também disse apenas para o público que a prova vai acabar no máximo na hora do programa de sexta-feira (19). Caso até lá, ainda haja mais de uma dupla na disputa, uma nova dinâmica será informada.

A dupla vencedora está imune no próximo Paredão, e os vencedores disputarão entre si para saber quem ganhará a liderança, e quem vai ficar com o carro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova que vai definir o Líder da semana no BBB 21 (Globo) é de resistência. Todos os participantes do programa estão na disputa até o momento, após mais de oito horas de duração. A única exceção é Arthur, que foi vetado por Fiuk, o líder da semana passada.

