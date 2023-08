Protagonistas de 'Elas por Elas', Aracy e Maria Helena morrem na mesma semana

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na última semana, morreram duas protagonistas da versão original de "Elas por Elas" (1982). Na última terça-feira (1), morreu Maria Helena Dias, aos 91 anos. Nesta segunda-feira (7), menos de uma semana depois, morreu Aracy Balabanian, aos 83. Apenas entre sete as atrizes principais, outras três já morreram.

A história, que vai ganhar um remake na TV Globo ainda este ano, segue um grupo de amigas que se reencontram 20 anos depois de sair da escola.

Eva Wilma, que dava vida á Márcia, morreu em 2021, aos 87 anos, após um câncer de ovário.

No mesmo ano, morreu Mila Moreira, que interpretou Marlene na novela da TV Globo. Ela sofreu uma parada cardíaca após um episódio de gastroenterite. A atriz tinha 75 anos.

A primeira das protagonistas que morreu foi Sandra Bréa, a Wanda, em 2000. Aos 47 anos, ela enfrentava um tumor no pulmão e problemas de saúde relacionados ao vírus HIV.

"MARIDO E FILHA" DE MARIA HELENA JÁ MORRERAM

Intérprete de Rubão, marido de Carmem - vivida por Maria Helena Dias - Ivan Cândido faleceu em 2016, aos 84 anos, de pneumonia.

Já Ana Helena Berenger, que era filha do casal na trama de Cassiano Gabus Mendes, morreu com apenas 48 anos, em 2009. Ela tratava um câncer de mama.

OBITUÁRIO DE 'ELAS POR ELAS' INCLUI OUTROS 9 AUTORES

Luís Gustavo morreu em 2021, aos 87 anos, após diagnóstico de câncer de intestino. Ele fez sucesso na novela como o detetive Mário Fofoca, contratado por Márcia (Eva Wilma) para descobrir quem estava com seu marido Átila (Mauro Mendonça), que morreu no quarto de um motel.

Carlos Zara, que era casado com Eva Wilma desde o final dos anos 1970, faleceu em 2002. O ator, que deu vida a Jaime, tinha 72 anos e sofreu falência múltipla de órgãos. Em "Elas por Elas", ela era o marido de Helena (Aracy Balabanian), uma das protagonistas.

Mário Lago também morreu em 2002, aos 90 anos. Pai de Aracy na novela, ele teve um edema pulmonar. O ator e poeta foi homenageado com um troféu que levava seu no "Melhores do Ano" do "Domingão do Faustão", premiando o conjunto da obra de um artista. Em 2021, com a saída do apresentador da TV Globo, o prêmio foi extinto.

Lauro Corona era o mais jovem entre os que já morreram. Em 1989, com apenas 32 anos, ele foi vítima de complicações do HIV. Na novela, ele era o filho de Jaime e Helena e se envolvia com Miriam (Tássia Camargo), que guardava um segredo sobre a família do jovem.

Felipe Caron morreu em 1995, aos 74 anos. Ele tinha sido diagnosticado com câncer de esôfago dois anos antes. Na novela, ele dava vida a Evilásio, pai de Wanda, uma das protagonistas.

Par romântico de Felipe, Ana Ariel também morreu, aos 73 anos, em 2004. A causa da morte nunca foi divulgada. Ela deu vida a Raquel, mãe da personagem de Sandra Breá.

Laerte Morrone morreu aos 72 anos, em 2005, por complicações pulmonares que surgiram com uma cirurgia de vesícula. Em "Elas por Elas" ele era Roberto, advogado de Átila (Mauro Mendonça) que vira braço direito de Márcia (Eva Wilma) após a morte do marido.

Os atores que viveram Silvio e Vilma, pais de Marlene (Mila Moreira), também morreram. Paulo Gonçalves teve câncer de pâncreas e faleceu em 1986, aos 61 anos. Já Lupe Gigliotti, irmã de Chico Anysio e mãe da diretora Cininha de Paula, partiu em 2010 aos 84 anos, após tratar um câncer de pulmão.