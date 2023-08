Protagonista de 'Elas por Elas', atriz Maria Helena Dias morre aos 91 anos

Seu papel em "Elas por Elas" foi a personagem Carmem, mulher que trabalha muito e cuida de sua família, com marido, dois filhos e um cunhado. Na nova versão da produção, prevista para estrear no mês que vem, a personagem fará uma mudança de sexo, se chamará Renée, e será interpretada por Maria Clara Spinelli.

Maria Helena Dias não atuava desde uma participação na série Carga Pesada (2007). Antes, ela atuou em diversas novelas dos anos 1980 e 1990, como Rainha da Sucata (1990) e A Próxima Vítima (1995). Maria Helena foi pioneira na TV e começou como atriz na extinta Rede Tupi (1950-1980), no programa Grande Teatro Tupi (1952), além de outras produções no teatro.

