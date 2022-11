'Prometo segurar o tchan', brinca advogada confundida com Scheila Carvalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada, professora e ativista de direitos humanos Sheila de Carvalho, indicada para compor a equipe de transição do governo Lula (PT), reagiu com bom humor ao ser confundida com a ex-morena do grupo de axé É o Tchan, Scheila Carvalho. A dançarina ainda não se manifestou até a publicação da matéria.

Nas redes sociais, a advogada explicou que é advogada, foi indicada para a transição de justiça e segurança pública do governo Lula e ainda brincou com a confusão. "E não a Scheila Carvalho, a dançarina", disse. "Sinto decepcioná-los, mas prometo segurar o tchan e cumprir a tarefa", escreveu a advogada que não tem a letra "c" no nome.

Sheila também compartilhou uma montagem com fotos da dançarina e dela segurando uma placa na COP 27 ( conferência do clima da ONU), no Egito, que curiosamente tem a frase do hit "Dança do Ventre", do É o Tchan. "Essa é a mistura do Brasil com o Egito".

Os internautas também brincaram a publicação da advogada no Twitter explicando a confusão com os nomes. "Mesmo porque, se fosse a dançarina, estaria na COP, já que: "Essa é uma mistura de Brasil com Egito, tem que ter charme pra dançar bonito...", tuitou um usuário da rede social. Enquanto uma mulher fez uma paródia de um trecho da música "Melô do Tchan" para comentar a postagem. " E pode avisar que, se precisar, domingo ela vai."

Outro internauta brincou com a confusão postando um meme da ex-dança do É o Tchan usando uma camiseta com a bandeira do Brasil com a mão na boca fazendo cara de admiração. Na legenda: "Scheila Carvalho na equipe de transição."