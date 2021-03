Projota é o anjo da semana no BBB 21 e ganha carro zero como prêmio

Vale lembrar que uma das decisões do anjo desta semana poderá ser vetada por Carla Diaz, que ganhou esse poder ao ser votada para o quarto secreto. Ela poderia reverter tanto o escolhido para o castigo do monstro quanto a imunidade. Se não usar nesta semana, a atriz ainda poderá usar esse poder na próxima semana.

Para que a sequência --que era a mesma para todos os jogadores-- não fosse decorada antes, eles ficaram isolados no quarto cordel antes de começar. Já depois de realizar a prova, o jogador ia direto para o quarto colorido, sem ter contato com os demais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projota é o anjo da semana no BBB 21 (Globo). Além de poder dar imunidade a um colega na votação do próximo domingo (14), ele vai receber um carro da montadora que patrocinou a prova.

