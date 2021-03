Projota é eliminado do BBB 21 com 91,89% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projota foi o eliminado no paredão desta terça-feira (16), o sétimo do BBB 21 (Globo). O rapper foi quem mais votos (91,89%) para deixar a casa. Com isso, ele se tornou o nono participante com maior rejeição entre todas as edições do programa (veja a lista abaixo).

Com isso, permanecem na casa Thaís e Pocah, que também disputavam o paredão e ficaram com 6,72% e 1,39%, respectivamente. O total de votos foi de 89.412.933.

Considerado um dos "vilões" da edição, Projota era criticado por parte do público por sempre estar tramando votos contra as pessoas que ele quer ver no paredão. Porém, as pessoas de quem ele se aproximou foram saindo aos poucos: Nego Di, Karol Conká e Lumena. Só sobrou Arthur, com quem ele costumava conversar bastante na casa.

Outro momento de destaque do cantor no confinamento foi uma conversa que ele teve com Lucas Penteado, que se declarava fã do rapper. O discurso de união foi exaltado até mesmo por Tiago Leifert no confessionário.

Porém, a relação entre os dois se deteriorou rapidamente e Projota chegou a armar para que Lucas fosse eliminado. Na noite anterior ao ator pedir para sair, o cantor disse ter dormido com uma faca escondida porque acreditava que poderia ser agredido.

O músico foi mandado ao paredão por Fiuk, que é o líder da semana. Logo após a formação do paredão, na noite deste domingo (14), ele se mostrou indignado com a escolha. "Eu não consigo entender isso, de verdade, isso foi uma punhalada, na cara dura. Talvez você não enxergue isso hoje, mas você deveria", afirmou ele ao ator na cozinha da xepa.

Como anunciado previamente pelo apresentador, os três mais votados pela casa também iriam para o paredão. Foram eles: Gilberto, Pocah e Thaís. O doutorando recebeu votos de Thaís, Viih Tube, Pocah e Carla Diaz; já a cantora recebeu indicações de Gil, João Luiz, Sarah e Juliette; e a dentista foi votada por Rodolffo, Caio, Projota e, além de ter recebido o voto duplo de Arthur, que ganhou o benefício por ser o menos votado no paredão falso.

Na prova Bate e Volta, foram espalhadas bexigas gigantes pelo jardim nas cores rosa e azul, o item premiado continha papel picado dourado. Gil, Pocah e Thaís, revezadamente, tinham que escolher um dos balões e, com um dardo, tentar acertá-lo. O doutorando escapou do paredão ao persistir no número 12, após errar o alvo na primeira tentativa.

VEJA ABAIXO OS COMPETIDORES COM MAIOR PERCENTUAL DE VOTOS:

1º: Karol Conká (BBB 21): 99,17%

2º: Nego Di (BBB 21): 98,76%

3º: Aline (BBB 5) - 95%

4º: Patricia Leite (BBB 18) - 94,26%

5º: Felipe Cobra (BBB 7) - 93%

6º: Nayara Helena (BBB 18) - 92,69%

7º: Rafael Leandro (BBB 12) - 92%

8º: Rogério Padovan (BBB 5) - 92%

9º: Projota (BBB 21) - 91,89%

10º: Airton Cabral (BBB 7) - 91%