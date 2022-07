Projeto 200 Anos, 200 Livros é tema de debate de pesquisadores

O título da mesa remete a um artigo publicado em 1993 de autoria do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, intitulado "Livros que Inventaram o Brasil". Como conta Botelho, ao colocar o verbo no tempo presente, a associação evidencia a forma como essas iniciativas reverberam na atualidade.

"Trazer esses livros e os projetos que eles expressam é uma forma de entendermos como chegamos aqui", diz André Botelho, presidente da Anpocs e membro do conselho curador que indicou as 200 obras. Para o professor, mais do que depósitos de ideias, os livros expressam repertórios que ajudam a interpretar o Brasil de hoje.

Participam da discussão a historiadora Heloisa Starling, coordenadora do Projeto República; o sociólogo Andre Bittencourt, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Valdei Araujo, docente da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e presidente da Associação Nacional de História (Anpuh).

