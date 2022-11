Programação da TV Aberta neste sábado

12∶00 The Love School - A Escola do Amor

21∶30 Bake Off Brasil - Cereja do Bolo

18∶00 The Next Step - Academia De Dança

15∶45 My Little Pony - Nova Geração

10∶30 My Little Pony - Nova Geração

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.