Programação da TV aberta neste sábado

CULTURA 05∶00 Nossa Língua 05∶30 Inglês com Música 06∶30 Especial Cultura Meio Ambiente 07∶00 Cocoricó 07∶15 The Furchester Hotel 07∶25 As Grandes Aventuras De Ênio E Beto 07∶30 Pequenas Aventureiras 07∶35 Super Grover 2.0 07∶45 Elmo, O Musical 08∶00 Escola de Fadas da Abby 08∶10 Monstros em Rede Especial 08∶15 Molang 08∶20 Turma do Bicudo 08∶30 Thomas e Seus Amigos 08∶45 Vivi Viravento 09∶00 Tromba Trem 09∶15 SOS Fada Manu 09∶30 Turma Da Mônica 09∶45 Dj Cão e a Loja de Discos 10∶00 Boris e Rufus 10∶15 Os Under-undergrounds 10∶30 Mundo Museu 11∶00 Planeta Turismo 11∶30 Câmara Viva 11∶35 Casakadabra 12∶05 Peppa Pig 12∶15 O Diário de Mika 12∶30 Quintal da Cultura 13∶45 Cocoricó 14∶00 Matinê Cultura: O Menino e o Mundo 15∶30 Ricky Zoom 15∶45 Rev & Roll 16∶00 NBB - Novo Basquete Brasil - Ao Vivo 18∶00 The Next Step: Academia de Dança 18∶30 Shaun, o Carneiro 19∶00 Cultura Livre 19∶30 Paulo César Pinheiro - Sempre Poeta 20∶30 Doc Mundo - A Fronteira Final? O Guia Do Universo 21∶00 Jornal da Cultura 22∶00 Último Pouso - A História Vista de Cima 22∶30 Clássicos 00∶30 Minidocs 01∶00 Roda Viva 02∶45 Territórios Culturais 03∶00 Vox Populi 04∶00 Cultura Memória SBT 06∶00 Sábado Animado 12∶00 Sábado Série 14∶15 Programa Raul Gil 18∶15 Sessão Renato Aragão: O Cinderelo Trapalhão 19∶45 SBT Brasil 20∶30 Carinha de Anjo 21∶30 Te Devo Essa - Brasil 22∶30 Mestres da Sabotagem 00∶00 Notícias Impressionantes 02∶00 Sobrenatural GLOBO 05∶55 Como Será? 06∶50 É de Casa 12∶00 Praça TV - 1ª Edição 13∶00 Globo Esporte 13∶25 Jornal Hoje 14∶10 O Melhor da Escolinha 15∶15 Sessão de Sábado 16∶35 Caldeirão 18∶35 Nos Tempos do Imperador 19∶20 Praça TV - 2ª Edição 19∶45 Quanto Mais Vida, Melhor! 20∶30 Jornal Nacional 21∶25 Um Lugar ao Sol 22∶30 Altas Horas 00∶20 Supercine 02∶00 Corujão 03∶30 Corujão II 04∶35 Corujão III RECORD 05∶10 Congresso Para o Sucesso 05∶35 Corrente dos 70 06∶30 Nosso Tempo 07∶00 Brasil Caminhoneiro 07∶35 Fala Brasil Edição de Sábado 12∶00 The Love School - A Escola do Amor 13∶00 Balanço Geral Edição de Sábado 15∶00 Cine Aventura: O Bicho Vai Pegar 2 17∶00 Cidade Alerta Edição de Sábado 19∶45 Jornal da Record Edição de Sábado 21∶00 Cidade Alerta Edição de Sábado 22∶30 Tela Máxima: Anaconda 3 00∶30 Chicago Fire 01∶15 Fala que eu te Escuto 02∶10 Palavra Amiga com Bispo Edir Macedo 03∶10 Encontro Com Espírito Santo 03∶40 Nosso Tempo 04∶00 S.O.S. Espiritual REDE TV! 05∶00 Ultrafarma 06∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 07∶00 Te Peguei 07∶05 SKY 07∶20 Te Peguei 07∶25 SKY 07∶40 Te Peguei 07∶45 SKY 08∶00 Verdade e Vida 08∶30 SKY 08∶45 Te Peguei 08∶50 SKY 09∶00 Vitória em Cristo 09∶30 Comunidade Evangélica da Zona Sul 10∶00 Show da Saúde 10∶30 Netmotors 11∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 12∶00 Assembléia De Deus Do Brás 13∶00 Show da Saúde 14∶00 Te Peguei 14∶30 Empresários de Sucesso 15∶00 Qual Imóvel 15∶30 Show da Saúde 16∶30 Peanuts Apresenta 17∶00 Festival Redetvplus 18∶00 TV Fama 19∶30 Luciana by Night 20∶30 Igreja Internacional Da Graça De Deus 21∶30 RedeTV! News 22∶10 Operação de Risco 23∶00 Mega Senha 00∶30 Amaury Jr. 01∶30 Ultrafarma 02∶30 Bola de Neve 03∶00 Igreja da Graça No Seu Lar GAZETA 06∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 07∶00 Gazeta Shopping 08∶00 Gazeta Motors 09∶00 Gazeta Shopping 11∶00 Gazeta Imóveis 12∶00 Gazeta Motors 13∶00 Gazeta Shopping 17∶00 Gazeta Motors 18∶00 Ultrafarma - Missa De São Judas Tadeu - Ao Vivo 19∶00 Gazeta Shopping 19∶30 Gazeta Imóveis 20∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 22∶00 Gazeta Shopping 23∶00 Paz e Vida 02∶00 Gazeta Shopping 04∶00 Gazeta Shopping BAND 05∶15 +info 06∶00 Local 12∶00 Nosso Agro 12∶30 Acelerados 13∶00 Band Esporte Clube 14∶30 Campeonato Alemão: Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - Ao Vivo 16∶30 Brasil Urgente 18∶50 Local 19∶20 Jornal da Band 20∶30 Duelo de Mães 21∶30 Dr. House 22∶20 The Blacklist 23∶45 SFT - MMA 01∶20 Cine Privé: Consultas Íntimas 02∶55 Sex Privé Club 03∶45 Cinema Na Madrugada: O Atirador 2

