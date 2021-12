Programação da TV aberta neste domingo

CULTURA 05∶00 De Olho na Educação 05∶30 Especial Cultura Meio Ambiente 06∶00 Vamos Pedalar 06∶30 Saúde Brasil 07∶00 Viola, Minha Viola 08∶00 Missa de Aparecida 09∶00 Sr. Brasil 10∶00 Agrocultura 10∶30 Planeta Turismo 11∶00 Liga Nacional de Futsal: Cascavel (PR) X Magnus Sorocaba - Ao Vivo 13∶00 Uefa Europa League Revista 14∶00 Bubu e as Corujinhas 14∶15 A Galinha Pintadinha Mini 14∶30 Thomas e Seus Amigos 15∶00 Quintal da Cultura 16∶00 Turma Da Mônica 16∶15 Shaun, o Carneiro 16∶30 Instinto Fotográfico: Pantanal 17∶00 Planeta Terra 18∶00 Repórter Eco 18∶30 Matéria de Capa 19∶00 Café Filosófico 20∶00 Brasil Jazz Sinfônica - Concerto de Natal 21∶00 Persona em Foco 22∶00 Libertários 22∶30 Cine Cult: Perdidos Em Paris 00∶00 Cinematógrafo 00∶30 Futurando 01∶00 Minidocs 01∶30 Figuras da Dança 02∶00 Mosaicos 02∶45 Cultura Memória 03∶45 Doc Tv Brasil 04∶45 Especial Cultura Meio Ambiente SBT 05∶45 Jornal da Semana 06∶00 Jornal da Semana 07∶00 Pé na Estrada 07∶30 SBT Sports 08∶15 Sempre Bem 09∶00 Notícias Impressionantes 11∶00 Domingo Legal 15∶00 Eliana 19∶00 Roda a Roda Jequiti 19∶45 Sorteio da Tele Sena 20∶00 Programa Silvio Santos 00∶00 Anatomia do Crime 00∶45 Cinema de Graça: Um Craque Animal 2 02∶30 Lassie 03∶15 Rin-Tin-Tin 04∶00 Primeiro Impacto GLOBO 06∶00 Santa Missa 06∶50 Globo Comunidade 07∶20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios 08∶05 Globo Rural 09∶25 Auto Esporte 10∶00 Esporte Espetacular 12∶45 Temperatura Máxima: Os Pinguins de Madagascar 14∶20 Especial Juntos a Magia Acontece 2 15∶05 Zig Zag Arena 16∶20 Campeões de Bilheteria: Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar 18∶05 Domingão Com Huck 20∶30 Fantástico 23∶25 Domingo Maior: A Sacada 01∶05 Cinemaço: Salt 02∶45 Corujão: Regresso Do Mal 04∶00 Hora Um RECORD 05∶00 S.O.S. Espiritual 06∶00 Programa do Templo 07∶00 Santo Culto em seu Lar 08∶30 Programação IURD 09∶00 Record Kids - Desenhos Bíblicos 10∶00 Record Kids - Pica Pau 11∶00 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris 11∶20 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris 11∶40 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris 12∶00 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris 12∶20 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris 12∶40 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris 13∶00 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris 13∶15 Cine Maior: Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas 15∶15 Hora do Faro 18∶00 Canta Comigo Teen - Grande Final - 1ª Parte 19∶45 Domingo Espetacular 23∶15 Câmera Record 00∶15 Chicago Fire 01∶15 Congresso Para o Sucesso 02∶15 Congresso Para o Sucesso 02∶45 Saindo da Crise 03∶30 Corrente dos 70 04∶00 Congresso Para o Sucesso REDE TV! 05∶00 Ultrafarma 09∶00 São Paulo da Sorte 10∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 11∶45 Brasil Que Faz 12∶15 Copa Pro Honda CBR 650R 12∶45 SKY 13∶00 Show da Saúde 14∶00 Camisaria Fascynios 14∶30 Polishop 15∶00 Programa Mundo Empresarial 15∶25 Polishop 16∶25 SKY 16∶30 A Hora e a Vez da Pequena Empresa 16∶45 Educação Na TV - Apeoesp 16∶55 Afinação 17∶00 Polishop 18∶00 SKY 18∶15 Te Peguei 18∶20 SKY 18∶35 Festival Redetvplus 19∶15 Te Peguei 19∶45 ENCRENCA 23∶00 João Kléber Show 00∶45 Mega Senha 02∶00 Te Peguei 03∶00 Igreja da Graça No Seu Lar GAZETA 06∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 07∶00 Ultrafarma - Missa 08∶00 Gazeta Shopping 08∶30 Ultrafarma - Missa De São Judas Tadeu - Ao Vivo 09∶30 Gazeta Shopping 11∶00 Gazeta Motors 12∶00 Gazeta Imóveis 13∶00 Gazeta Shopping 14∶30 Show da Saúde 15∶00 Fortcap 16∶00 Cozinha Amiga 16∶30 Cozinha Amiga 17∶00 Cozinha Amiga 17∶30 Cozinha Amiga 18∶00 Paz e Vida 19∶30 Cozinha Amiga 20∶00 Gazeta Shopping 20∶30 Programa Seguro 21∶00 Mesa Redonda 21∶30 Troféu Mesa Redonda 23∶00 Gazeta Shopping 01∶00 Gazeta Shopping 03∶00 Gazeta Shopping BAND 05∶15 +info 06∶00 Local 10∶30 Show do Esporte 16∶00 Supercopa Sub-20: Internacional X Coritiba- Ao Vivo 18∶00 3º Tempo 20∶00 Perrengue Na Band 22∶30 NBA 2021/22: Charlotte Hornets X Phoenix Suns - Ao Vivo 00∶30 Canal Livre 01∶30 Show Business 02∶15 Local 02∶45 Sessão Especial: Trooper, Em Busca do Tesouro Dourado 03∶45 1º Jornal

