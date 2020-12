Programação da TV Aberta deste sábado

CULTURA

05∶00 Nossa Língua

05∶30 Via Legal

06∶00 De Olho na Educação

06∶30 As Aventuras do Richard no Paraná

07∶00 Especial Cultura Meio Ambiente

07∶30 Sésamo

08∶00 Monstros em Rede

08∶15 Molang

08∶20 Turma do Bicudo

08∶30 Thomas e Seus Amigos

08∶45 Porto Papel

09∶00 Tromba Trem

09∶15 Foi Assim e Foi Assado

09∶30 Dj Cão e a Loja de Discos

09∶45 Boris e Rufus

10∶00 Borboletas e Sereias

10∶15 Mackenzie em Movimento

10∶30 Mundo Museu

11∶00 Vamos Pedalar

11∶30 Casakadabra

12∶00 Território do Brincar

12∶10 Peppa Pig

12∶15 Cocoricó

12∶30 O Diário de Mika

12∶40 O Mundo de Mia

12∶45 Sushi e Além, Uma Família Britânica Saboreando o Japão

13∶00 O Boneco de Barro e o Rei

13∶15 Os Chocolix

13∶30 Ricky Zoom

13∶45 Rev & Roll

14∶00 Bubu e as Corujinhas

14∶15 A Galinha Pintadinha Mini

14∶30 Yoga Com Histórias

14∶45 Quintal da Cultura

16∶00 NBB - Novo Basquete Brasil

18∶00 Cultura Livre

18∶30 Experimentos Extraordinários

19∶00 Club 57

20∶00 Futurando

20∶30 O Começo da Vida

20∶35 Capas Do Brasil

20∶40 Cultura & Design

21∶15 Jornal da Cultura

22∶15 Doc.Mundo

23∶15 Clássicos

00∶45 Minidocs

01∶45 Roda Viva

03∶30 Vox Populi

04∶30 Grandes Cursos Cultura na TV

SBT

06∶00 Sábado Animado

12∶30 Informes Comerciais

13∶15 The Thundermans

14∶15 Programa Raul Gil

17∶45 Triturando

19∶45 SBT Brasil

20∶30 Máquina da Fama

21∶30 Bake Off Brasil - Cereja do Bolo

22∶30 Bake Off Brasil - Mão na Massa

00∶30 Notícias Impressionantes

02∶00 RAW

02∶45 Arqueiro

GLOBO

05∶55 Como Será?

06∶50 É de Casa

11∶45 Praça TV - 1ª Edição

12∶45 Globo Esporte

13∶10 Jornal Hoje

14∶10 Toma Lá, Dá Cá

15∶15 Simples Assim

15∶50 Caldeirão do Huck

18∶30 Flor do Caribe

19∶10 Praça TV - 2ª Edição

19∶40 Haja Coração!

20∶30 Jornal Nacional

21∶30 A Força do Querer

22∶35 Zorra

23∶05 Altas Horas

00∶50 Supercine

02∶30 Mike Tyson - A Volta da Lenda

03∶30 Corujão

04∶45 Corujão II

RECORD

05∶10 Nação dos 318

05∶35 Corrente dos 70

06∶30 Nosso Tempo

07∶00 Brasil Caminhoneiro

07∶35 Fala Brasil Edição de Sábado

12∶00 The Love School - A Escola do Amor

13∶00 Balanço Geral Edição de Sábado

15∶00 Cine Aventura Especial: A Longa Caminhada De Billy Lynn

17∶00 Cidade Alerta Edição de Sábado

19∶45 Jornal da Record Edição de Sábado

21∶00 Cidade Alerta Edição de Sábado

22∶30 A Fazenda

23∶30 Super Tela Especial: Justiça Urbana

01∶15 Fala que eu te Escuto

02∶15 Templo de Salomão

03∶00 Templo de Salomão

03∶30 Nosso Tempo

04∶00 S.O.S. Espiritual

REDE TV!

05∶00 Operação de Risco

06∶00 RedeTV! News

07∶00 Vou Te Contar

07∶30 Sucesso Money

08∶00 Igreja Cristã Maranata

09∶00 Vitória em Cristo

09∶30 Comunidade Evangélica da Zona Sul

10∶00 Show da Saúde

10∶30 Tempo de Atitude

11∶00 Igreja Universal do Reino de Deus

12∶00 Assembleia de Deus do Brás

13∶00 Show da Saúde

14∶00 Polishop

14∶30 Delinea Corpus

15∶30 Polishop

16∶30 Delinea Corpus

17∶00 Polishop

17∶30 Topzera Sertanejo

18∶30 Delinea Corpus

19∶30 Ritmo Brasil

20∶30 Igreja Internacional Da Graça De Deus

21∶30 RedeTV! News

22∶10 Operação de Risco

23∶00 Mega Senha

00∶30 ENCRENCA - Melhores Momentos

02∶30 Bola de Neve

03∶00 Igreja da Graça No Seu Lar

GAZETA

06∶00 Igreja Universal do Reino de Deus

07∶00 Gazeta Shopping

08∶00 Gazeta Motors

09∶00 Gazeta Shopping

11∶00 Gazeta Imóveis

12∶00 Gazeta Motors

13∶00 Gazeta Shopping

17∶00 Gazeta Motors

18∶00 Gazeta Shopping

19∶30 Gazeta Imóveis

20∶00 Igreja Universal do Reino de Deus

22∶00 Ultrafarma

23∶00 Paz e Vida

02∶00 Gazeta Shopping

04∶00 Gazeta Shopping

BAND

05∶15 +info

06∶00 Local

12∶00 Nosso Agro

12∶30 Verdade & Vida

12∶45 Encantadores de Pets

14∶00 Campeonato Italiano: Juventus x Torino - Ao Vivo

16∶00 Brasil Urgente

18∶50 Local

19∶20 Jornal da Band

20∶25 Bruce Lee: A Lenda

21∶05 Igreja da Graça

22∶00 Documento Band

22∶15 Operação Implacável

23∶00 Law & Order: Investigação Especial

23∶45 SFT - MMA

01∶45 Cine Privé: Madame Hollywood

03∶00 Sex Privé Club

03∶45 Cine+ Fronteira