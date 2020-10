Programação da TV Aberta deste domingo

CULTURA

05∶00 Grandes Cursos Cultura na TV

06∶00 Vamos Pedalar

06∶30 Saúde Brasil

07∶00 Viola, Minha Viola

08∶00 Missa de Aparecida

09∶00 Sr. Brasil

10∶00 Agrocultura

10∶30 Planeta Turismo

11∶00 Brasil Biomas Com Richard Rasmussen

11∶30 Esporte Ponto (Final)

12∶00 As Micro Aventuras de Tito e Muda

12∶10 SuperHands

12∶15 Peppa Pig

12∶30 Thomas e Seus Amigos

12∶45 Sunny Day

13∶15 Os Chocolix

13∶30 Ricky Zoom

13∶45 Rev & Roll

14∶00 Bubu e as Corujinhas

14∶15 Cocoricó

14∶30 A Galinha Pintadinha Mini

14∶45 Porto Papel

15∶00 O Show da Luna

15∶15 Nella, Uma Princesa Corajosa

15∶45 Shaun, o Carneiro

16∶00 Vivi Viravento

16∶15 Turma da Mônica

16∶30 Casakadabra

17∶00 Planeta Terra

18∶00 Repórter Eco

18∶30 Matéria de Capa

19∶00 Café Filosófico

20∶00 #provoca

21∶00 Persona em Foco

22∶00 Camarote.21

22∶30 Jazz Sinfônica Brasil

23∶30 De Olho no Voto

00∶00 Opinião

00∶30 Paixão Pelo Choro

01∶00 Figuras da Dança

01∶30 Sala de Cinema

03∶30 DOC TV

04∶30 Especial Cultura Meio Ambiente

SBT

05∶45 Jornal da Semana SBT

06∶00 Jornal da Semana SBT

07∶00 Pé na Estrada

07∶30 Acelerados

08∶15 Sempre Bem

09∶00 Duelo de Mães

09∶30 Notícias Impressionantes

11∶00 Domingo Legal

15∶00 Eliana

19∶00 Roda a Roda Jequiti

19∶45 Sorteio da Tele Sena

20∶00 Programa Silvio Santos

00∶00 Poder em Foco

01∶00 O Crime não Compensa

04∶00 Primeiro Impacto

GLOBO

06∶20 Santa Missa

07∶20 Globo Comunidade

07∶55 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08∶30 Globo Rural

09∶30 Auto Esporte

09∶55 Fórmula 1

11∶40 Esporte Espetacular

12∶45 Escolinha do Professor Raimundo - Nova Geração

13∶40 Temperatura Máxima

15∶45 Futebol 2020

18∶05 Domingão do Faustão

20∶00 Fantástico

22∶50 Domingo Maior

00∶40 Cinemaço

02∶30 Corujão

04∶00 Hora Um

RECORD

05∶00 S.O.S. Espiritual

06∶00 Programa do Templo

07∶00 Santo Culto em seu Lar

08∶30 Programação IURD

09∶00 Record Kids - Desenhos Bíblicos

10∶00 Record Kids - Pica Pau

11∶00 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris

11∶20 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris

11∶40 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris

12∶00 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris

12∶20 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris

12∶40 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris

13∶00 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris

13∶15 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris

13∶30 Cine Maior: Homem-Aranha 2

15∶15 Hora do Faro

19∶45 Domingo Espetacular

23∶15 A Fazenda

23∶45 Câmera Record

00∶35 C.S.I. - Investigação Criminal

01∶15 Nação dos 318

02∶15 Congresso Para o Sucesso

02∶45 Saindo da Crise

03∶30 Corrente dos 70

04∶00 Nação dos 318

REDE TV!

05∶00 Operação de Risco

06∶00 RedeTV! News

07∶00 TV Fama

07∶30 Saúde e Sexualidade

08∶05 Polishop

08∶20 Vou Te Contar

08∶57 Direção Sobre Rodas

09∶30 Show da Saúde

10∶00 Igreja Universal do Reino de Deus

11∶50 Te Peguei

12∶00 Cleiton Rodrigues

12∶18 Camisaria Fascynios

12∶52 Saúde e Você

13∶11 Show da Saúde

14∶15 Igreja Cristã Maranata

15∶15 É da Gente, Com Netinho de Paula

16∶48 A Hora e a Vez da Pequena Empresa

17∶03 Educação Na TV - Apeoesp

17∶15 Te Peguei

17∶30 Polishop

18∶00 Renda Extra

18∶30 Festival de Prêmios

20∶00 ENCRENCA

23∶00 João Kleber Show

00∶45 Mega Senha

02∶00 Te Peguei

03∶00 Igreja da Graça No Seu Lar

GAZETA

06∶00 Igreja Universal do Reino de Deus

07∶00 Ultrafarma

08∶00 Gazeta Shopping

08∶30 Missa De São Judas Tadeu - Ao Vivo

09∶30 Gazeta Shopping

11∶00 Gazeta Motors

12∶00 Gazeta Imóveis

13∶00 Modão do Brasil

15∶00 Fortcap

16∶00 Cozinha Amiga

18∶00 Paz e Vida

19∶30 Cozinha Amiga

20∶00 Gazeta Shopping

20∶30 Programa Seguro

21∶00 Mesa Redonda

23∶00 Estilo Ramy

23∶30 Edição Extra

00∶00 Gazeta Shopping

BAND

05∶45 +info

06∶00 Band News.doc

06∶30 Capital e Mercado

07∶00 Band Kids - O Diário de Mika

07∶30 Band Kids - Pac-Man

08∶00 Band Kids - Rob, o Robô

08∶30 Band Kids - B-Daman Crossfire

09∶00 Band Kids - Super Onze

10∶00 Show do Esporte

10∶30 Show do Esporte

11∶30 Campeonato Alemão: Freiburg x Bayer Leverkusen - Ao Vivo

13∶30 Show do Esporte

14∶00 Campeonato Italiano: Roma x Fiorentina - Ao Vivo

16∶00 Campeonato Brasileiro Feminino A1: Santos x São Paulo - Ao Vivo

18∶00 3º Tempo

20∶00 Campeonato Brasileiro Sub-20: Palmeiras x Ceará - Ao Vivo

22∶00 Cine Ação: Morte Por Encomenda

23∶00 Orange is The New Black

00∶00 Canal Livre

01∶00 Show Business

01∶50 +info

02∶30 Cinema Na Madrugada: Um Caso de Amor

03∶45 1º Jornal