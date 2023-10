Programa do Chacrinha vai voltar ao ar na TV e no streaming em 2024; entenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chacrinha voltará à televisão brasileira em 2024. Stepan Nercessian, que já interpretou o apresentador no cinema e na TV, estará à frente da atração.

Antônio Zimmerle, ex-diretor das emissoras Globo, Band e Cultura, comprou os direitos para obter, por meio de sua empresa, a AZ Planning, a obra do apresentador com Leleco Barbosa, filho de Abelardo Barbosa, que será o diretor-geral do programa, segundo relata a revista Veja. Nas redes sociais, o trio aparece selando a nova empreitada.

Ainda não foi definido o canal qual canal vai transmitir a atração. Zimmerle afirma estar montando uma equipe para o projeto e deseja que a atração ocupe o sábado à tarde do SBT, da Record ou da Band.

A proposta é misturar o Cassino do Chacrinha e a Discoteca do Chacrinha com um tom moderno, levando o programa também para as plataformas de streaming.

Os produtores preveem uma estreia em fevereiro do próximo ano. "A TV brasileira precisa de alegria, de sorriso. Não temos mais um grande apresentador no ar. Fausto Silva e Silvio Santos já se aposentaram. A família tem que rir um pouco, por isso estou apostando nesse projeto. Quem não lembra dos bordões do Chacrinha?", disse Zimmerle à revista.

Com essa proposta, o programa de auditório vai retomar os bordões do apresentador, como "Quem quer bacalhau?" e "Terezinha", com jurados e plateia.