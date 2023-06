Produtor de Lana Del Rey será investigado por crime de xenofobia após xingar Brasil

Lana Del Rey se apresenta na versão paulistana do festival neste sábado, dia 3, onde deve cantar sucessos como "Video Games" e "Born To Die".

"A experiência realmente me abalou e escrevi o post no auge das minhas emoções. Eu sei que poderia ter acontecido em qualquer lugar, e generalizar sobre qualquer pessoa ou lugar costuma ser injusto", disse Whitney em mensagem encaminhada à reportagem.

Whitney foi roubado em Copacabana, no Rio de Janeiro, após a cantora se apresentar na edição carioca do Mita Festival no último fim de semana. O produtor excluiu a publicação depois da repercussão negativa, e desativou a própria conta do Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Decradi, delegacia que investiga crimes de intolerância no Rio de Janeiro, vai apurar se Will Whitney, produtor e técnico de bateria da cantora Lana Del Rey, cometeu crime de xenofobia ao xingar o Brasil nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.