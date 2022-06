Procurador que agrediu colega pode ser multado em mais de R$ 15 mil por secretaria

No caso do promotor de Registro, a investigação será a primeira conduzida pela Coordenação de Políticas para Mulheres da secretaria. Criado em março deste ano, o órgão busca apurar infrações administrativas decorrentes de qualquer forma de discriminação e ofensa contra a honra ou a integridade física de mulheres. A conclusão será enviada ao Ministério Público.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria da Justiça e Cidadania de SP vai investigar a violência sofrida pela procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro, em Registro, no interior paulista, na semana passada. A conclusão do expediente pode levar o autor das agressões, o procurador Demétrius Oliveira de Macedo, a pagar uma multa no valor de R$ 15.985.

