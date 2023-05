Priyanka Chopra diz que entrou em 'depressão profunda' após plástica no nariz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Priyanka Chopra afirma ter sido afetada negativamente após ter realizado uma plástica no nariz. Em entrevista ao programa "The Howard Stern Show", ela conta que o procedimento -que consistia em remover um pólipo de sua cavidade nasal- deixou o seu rosto "completamente diferente". "Entrei em depressão profunda", disse.

A ex-Miss Mundo disse que enfrentou "uma fase sombria" com o ocorrido. Além do efeito psicológico, ela afirma que foi demitida de três filmes diferentes após realizar a cirurgia. "Achei que minha carreira tinha acabado antes de começar", desabafou ela.

Casada com Nick Jonas, Priyanka conta que seu falecido pai lhe incentivou a fazer uma nova cirurgia. "Eu estava apavorada com isso, mas ele disse: 'Eu estarei na sala contigo'. Ele segurou minhas mãos e me ajudou a recuperar minha confiança."

A falta de perspectiva após a experiência negativa com a plástica também foi descrita pela artista em seu livro de memórias, intitulado "Unfinished". Na obra, ela reforça que se sentiu "devastada e sem esperança". "Toda vez que eu me olhava no espelho, um estranho olhava para mim.Eu não achava que meu senso de identidade ou minha auto-estima jamais se recuperaria do golpe", escreveu ela, em um trecho.