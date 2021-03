Pritzker, o Nobel de arquitetura, premia Lacaton & Vassal, do Palais de Tokyo

Com a escolha de Lacaton & Vassal, completa-se uma década sem a vitória de um chamado "starchitect", como são conhecidos autores de megaestruturas espalhafatosas, no Pritzker.

A escolha de Lacaton & Vassal surpreendeu as bolsas de apostas que tinham como francos favoritos os arquitetos negros Diébédo Francis Kéré, de Burkina Faso, e David Adjaye, de nacionalidade britânica e ganesa. Até mesmo um prêmio póstumo para Lina Bo Bardi foi aventado na última semana na esteira do Leão de Ouro pelo conjunto da obra concedido a ela pela Bienal de Veneza.

Localizados ao norte de Paris e em Grand Parc, em Bordeaux, os edifícios receberam esqueletos externos de modo a ampliar a área de cada apartamento e deixar mais luz entrar. A estratégia ainda permitiu que nenhum morador tivesse que sair do local enquanto as reformas aconteciam.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.