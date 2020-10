Priscilla Alcantara mostra bastidores da gravação de 'Vou Voar', tema de filme da Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Priscilla Alcantara dá voz à versão em português da música-tema do filme de animação "A Caminho da Lua", que estreia dia 23 de outubro, na Netflix. Em vídeo dos bastidores da gravação de "Vou Voar", divulgado nesta segunda (19), a cantora gospel conta que se identificou com a canção e com a protagonista do longa, a menina Fei Fei.

"Essa música tem o poder da imaginação, do sonhar, e o quanto isso pode nos levar a lugares mais altos", diz ela. Dirigido por Glen Keane, a trama da produção gira em torno do poder da imaginação infantil e da importância de seguir em frente, mesmo diante do inesperado.

O vídeo dos bastidores apresenta imagens do filme e também conta com depoimento do diretor: "A Caminho da Lua é a história de Fei Fei, uma menina de 12 anos que acredita que o amor deve durar para sempre. A mãe contou a história de uma deusa, Chang'e, que representa isso. Ela vive do lado escuro da lua, e Fei Fei decide que precisa construir um foguete para ir até lá", diz Keane.

A versão brasileira da música "Vou Voar" já está disponível nas plataformas digitais.