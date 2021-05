Príncipe William teme que irmão prejudique relação familiar com novas revelações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As revelações que o príncipe Harry, 36, fez sobre a própria vida pessoal na série "The Me You Can't See" ("O Eu que Você Não Pode Ver", em tradução livre) ainda causam mal-estar na realeza britânica. O príncipe William teme que o irmão prejudique ainda mais a relação familiar se continuar expondo seus parentes.

Uma fonte disse ao Daily Mail que William estava desapontado e "muito preocupado" após as últimas declarações do príncipe Harry relatando a falta de apoio à mulher dele, Meghan Markle, quando ela estava lidando com problemas de saúde mental.

Em um trecho do documentário Harry acusou o príncipe Charles de deixá-lo sofrer o trauma da morte de sua mãe, a princesa Diana, sozinho. "Meu pai costumava dizer a William e a mim: 'bem, foi assim para mim, então vai ser assim para vocês também'", afirmou, emendando que não entende essa lógica.

"Isso não faz sentido algum. Só porque você sofreu, não significa que seus filhos tenham que sofrer. Na verdade, muito pelo contrário". Na ocasião uma fonte informou que havia "preocupações em vez de temores" no Palácio de Buckingham de que Harry e Meghan façam mais acusações contra a realeza britânica.