Agregando terras agrícolas, propriedades e negócios comerciais, o ducado rendeu US$ 25 milhões (R$ 122 milhões) no ano passado para o rei Charles.

O Nursery integra o Ducado da Cornualha, propriedade privada destinada ao herdeiro do trono desde 1337, como estabeleceu o rei Eduardo III. William a herdou após o rei Charles 3º assumir o cargo com a morte da rainha Elizabeth 2ª.

O restaurante The Orangery faz parte de um plano de extensão de nove meses. O objetivo é ampliar os espaços sustentáveis no Nursery.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - William, 41, abriu um restaurante e pode aumentar a receita de R$ 122 milhões da família real. Como informou a revista People, o Príncipe de Gales começou o novo projeto no Ducado da Cornualha, que vale US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 6,3 bilhões na cotação atual).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.