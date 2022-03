Príncipe William expressa 'profunda tristeza' por comércio de escravos na Grã-Bretanha

Durante a viagem, o Príncipe e sua esposa, Kate Middleton, 40, também visitaram e tocaram tambores na antiga casa do cantor Bob Marley, no Trench Town Culture Yard Museum.

"A força e o senso de propósito compartilhado pelo povo jamaicano, representados em sua bandeira e lema, celebram um espírito invencível", afirmou William, repetindo as palavras que seu pai, o príncipe Charles, usou em um discurso que fez em Barbados no ano passado, e condenando "a terrível atrocidade da escravidão, que mancha para sempre nossa história".

